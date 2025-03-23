Цинічна атака на Київ: у якому стані матір загиблої дитини

У Києві внаслідок атаки РФ троє загиблих, серед них 5-річна дитина. Десять людей постраждало.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як зазначається, у будинку Дніпровського району столиці в одній з квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка. Пошкоджено ще кілька квартир. У трьох людей діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждав 29-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок падіння уламків безпілотників. Пошкоджено вікна у дитячому садочку та ресторані.

"В Голосіївському районі столиці через ворожу атаку загорілась тимчасова споруда, де мешкала родина з дитиною. Загинула 5-річна дівчинка та її 35-річний батько. 26-річну матір дитини госпіталізовано до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Також у Подільському та Печерському районах пошкоджено багатоквартирні будинки, у Голосіївському та Шевченківському – понад десять автомобілів.

У прокуратурі додають, що наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочини держави-агресора. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти неділі, 23 березня, масовано атакувала Київ "Шахедами". Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Серед них – дитина.

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