Российская атака по Киеву: что известно о пострадавшем малыше

Три человека погибли в результате массированной атаки России на Киев "Шахедами" в ночь на 23 марта. Среди них – отец и его 5-летняя дочь. А младшему пострадавшему — всего 11 месяцев.

Спикер КМВА Евгений Иевлев сообщил, в каком состоянии находится младенец.

"Медиками зафиксирована у него острая реакция на стресс. Отец малыша также получил ранения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь", — сказал он.

Напомним, атака на столицу началась еще в 21.00 и продолжалась до 2.00 ночи. Было много попаданий и пожаров в жилых домах.

По данным ГСЧС, в Днепровском районе ликвидировали пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки. Здесь погибла женщина, из дома эвакуировали 27 человек.

В Подольском районе ликвидировали пожар на площади 20 кв.м на 20 этаже 25-этажного жилого дома.

В Голосеевском районе бушевал пожар 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м. Здесь сгорел жилой вагончик и грузовики на площади 60 кв. м. На этом участке погиб еще один человек. По данным городских властей, вместе с отцом здесь погиб 5-летний ребенок.

Также разрушения потерпела редакция издания OBOZ.UA, взрывной волной выбило окна и двери.

Ночью российские войска массированно атаковали Украину дронами. Противовоздушная оборона сбила 97 российских беспилотников из 147, еще 25 были локационно потеряны.

Читайте также: