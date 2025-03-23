Атака по Киеву: какое состояние поврежденных домов

Армия России продолжает терроризировать регион Украины, под обстрел попала столица, погиб ребенок. Городские власти принимают решение о восстановлении.

Об этом рассказал представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев в эфире телемарафона.

"К сожалению, в столице есть несколько домов, которые получили повреждения и сейчас идет обследование состояния объектов. И дальше будет приниматься решение об объеме необходимых работ для восстановления домов. Поэтому, пока не завершится обследование, давать какие-то оценки или говорить, что там с водоснабжением и жилыми условиями, пока рано".

Напомним, ранее мы писали о том, что Белый дом планирует заключить соглашение о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля, но сроки могут измениться из-за больших разногласий в позициях сторон.

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