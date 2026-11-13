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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Сутички у Петропавлівській Борщагівці: Нацгвардія завершила розслідування, а 13 учасникам заворушень оголосили підозри

Нацгвардія завершила службове розслідування щодо інциденту 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці та передає матеріали до ДБР, тоді як правоохоронці вже оголосили підозри 13 активним учасникам заворушень.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Іван Вигівський

Іван Вигівський

Національна гвардія України завершила службове розслідування щодо подій, які сталися у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Матеріали передадуть ДБР.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

«По-перше, зазначене приміщення офіційно використовувалося Національною гвардією. По-друге, жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було. По-третє, поліцейські та гвардійці спрацювали професійно. Ми не допустили постраждалих, тим паче загиблих, під час акції», — сказав Вигівський.

Щодо умов перебування військових, за його словами, триває досудове розслідування у Державному бюро розслідувань.

«Учора Національна гвардія України завершила службове розслідування. Усі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів кримінального провадження та надання правової оцінки діям нацгвардійців», — розповів він.

Водночас міністр наголосив, що і розбитий транспорт, і заклики до перекидання автобуса, і жбурляння камінням у правоохоронців — усе це матиме належну правову оцінку.

Вигівський додав, що встановлено більше 160 осіб, які брали участь у цій акції, більше 20 з них були активними учасниками заворушень. 13 особам вже оголошено про підзору.

«Розслідування триває. Національна поліція та СБУ працюють у складі спільної слідчої групи під процесуальним керівництвом прокуратури. Ми дамо правову оцінку діям усіх, хто брав участь у цих незаконних діях», — підсумував міністр.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці біля будинку, де тимчасово перебували нацгвардійці, повернуті після самовільного залишення частини, спалахнули сутички. Увечері на місце прибув очільник ОП Кирило Буданов.

Очільник ОП поспілкувався з 14-річним підлітком, який під час заворушень опинився на території будинку, бо «прийшов з пацанами». Відомо, що посадовець спілкувався телефоном з родичами хлопця.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих мешканців та офіційну позицію правоохоронців.

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