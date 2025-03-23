Вражеские дроны ударили по Киеву: все, что известно о трагедии

Вечером 22 марта и ночью 23 марта армия РФ нанесла массированный удар по Киеву дронами типа "Шахед". В Киеве раздались мощные взрывы, активно работала противовоздушная оборона по враждебным целям в небе. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие, погибшие и разрушения.

Все, что известно о циничной атаке читайте в материале ТСН.ua.

ГСЧС информирует о последствиях

В ночь 23 марта враг совершил атаку на столицу. Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города:

Днепровский район: ликвидирован пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек.

По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

Подольский район: ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20 этаже 25-этажного жилого дома.

Голосеевский район: продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек.

Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе.

Шевченковский район: повреждены 2 легковых автомобиля.

Что говорят власти

В результате обстрела зафиксированы падение обломков ударных дронов в нескольких районах столицы, из-за чего загорелись пожары и пострадавшие и погибшие — два человека.

"Обломки "Шахедов" упали на жилые многоэтажки в Днепровском и Подольском районах столицы. В Голосеевском они упали на территорию промышленной зоны, в Днепровском также зафиксировано падение общепита", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Фото и видео разрушений

Киев приходит в себя от ужасной ночной атаки. В разных районах города фиксируют последствия обстрела РФ.

Наслідки атаки РФ на Київ (7 фото)

Также появились кадры квартиры в столице, пострадавшей в результате обстрела.

Появились кадры квартиры в Киеве, разрушенной россиянами

Кроме того, пострадал офис редакции OBOZ.UA. В здании взрывной волной выбило окна и двери. Однако самые серьезные разрушения испытала студия, откуда до начала полномасштабного вторжения РФ велась речь Oboz TV.

Поврежденный офис OBOZ.ua / Фото: Обозреватель

Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев в эфире телемарафона сообщил, что в столице есть несколько жилых домов, которые получили повреждения. В настоящее время идет обследование состояния объектов.

"И дальше будет приниматься решение об объеме необходимых работ для восстановления домов. Поэтому, пока не завершится обследование, давать какие-то оценки или говорить, что там с водоснабжением и жилыми условиями пока рано", — сказал он.

Число пострадавших и жертв возросло

Позже стало известно, что в результате атаки количество погибших возросло до трех человек. В частности, враг унес жизни 5-летнего ребенка.

"Среди погибших — отец и его маленькая дочь. Еще 10 человек пострадали. Младшему раненому — всего 11 месяцев", — говорится в сообщении.

В результате атаки один пострадавший человек находится в больнице.

Еще одна погибшая – 80-летняя женщина в Днепровском районе столицы.

У трех человек диагностирована острая реакция на стресс. Пострадал 29-летний мужчина, получивший ранения в результате падения обломков беспилотников. 26-летняя мать погибшего ребенка госпитализирована в больницу.

У пострадавшего 11-месячного малыша медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

"Отец малыша также получил ранения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь", — констатировал представитель КМВА Евгений Иевлев.

Жители рассказали о пережитом

Находившиеся в центре удара люди рассказали о пережитом.

"Мы спокойно спали. Услышали взрыв. Смотрим из окна, падающие обломки. У нас в квартире стекло выбито. Я уехал отсюда через час. Спасатели прибыли довольно быстро на место пожара", — поделился Илья, житель дома.

Один из вражеских дронов попал в дом актера Андрея Исаенко в Днепровском районе. Об этом сообщил сам артист в Facebook. Андрей написал, что с его семьей все хорошо. Впрочем, в многоэтажке, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Товарищи и коллеги актера Сергей Кисиль, актриса Виталина Библив, Римма Зюбина и другие призвали неравнодушных помочь финансово пострадавшим.

"Сегодня ночью прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банку для помощи пострадавшим. Так что если есть возможность присоединяйтесь!" – написал Исаенко.

Ранее речь шла о том, что в Киевской области продолжают ликвидировать последствия массированной ночной атаки враждебных БПЛА. В области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели. Два человека пострадали.

Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев. "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.

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