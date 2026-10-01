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- Киев
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Россия устроила ад под Киевом: в огне 6 районов, били просто по гражданским — есть раненые
Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по шести районам Киевской области, в результате чего повреждены 42 гражданских объекта и ранения получили 6 мирных жителей.
Враг продолжает целенаправленно терроризировать мирное население Киевской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
По словам чиновника, за последние сутки в результате вражеских обстрелов травмированы 6 жителей области. Всем пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.
Всего разрушения и повреждения получили 42 объекта в шести районах Киевщины:
Обуховский район: повреждены 24 объекта, среди которых 20 частных домов, линия электропередачи, торговое заведение и 2 автомобиля. Травмирован 1 человек.
Броварской район: пострадали 5 объектов (3 частных дома и 2 транспортных средства). Ранения получили 4 человека.
Бучанский район: повреждено 7 объектов, в том числе 5 частных домовладений и 2 авто.
Белоцерковский район: разрушения получили 3 объекта — 2 частных дома и учебное заведение.
Фастовский район: повреждено 2 производственно-хозяйственных здания.
Бориспольский район: поврежден 1 частный дом, травмирован 1 человек.
На местах попадания и падения обломков продолжают работать все профильные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки.
Напомним, в ночь на 30 сентября Киевская область подверглась очередной ракетно-дроновой атаке со стороны России. В результате обстрела погиб ребенок, еще три человека травмированы. Также, вероятно, пострадавшие находятся в магазине, который атаковала РФ в Обуховском районе.
Отметим, что в последнее время Россия не прекращает удары по Киевскому региону. Главным объектом атак стала энергетическая инфраструктура Киева и области.