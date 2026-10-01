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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2012
Время на прочтение
1 мин

Россия устроила ад под Киевом: в огне 6 районов, били просто по гражданским — есть раненые

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по шести районам Киевской области, в результате чего повреждены 42 гражданских объекта и ранения получили 6 мирных жителей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия атаки по Киевской области

Последствия атаки по Киевской области / © ТСН

Враг продолжает целенаправленно терроризировать мирное население Киевской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

По словам чиновника, за последние сутки в результате вражеских обстрелов травмированы 6 жителей области. Всем пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

Всего разрушения и повреждения получили 42 объекта в шести районах Киевщины:

  • Обуховский район: повреждены 24 объекта, среди которых 20 частных домов, линия электропередачи, торговое заведение и 2 автомобиля. Травмирован 1 человек.

  • Броварской район: пострадали 5 объектов (3 частных дома и 2 транспортных средства). Ранения получили 4 человека.

  • Бучанский район: повреждено 7 объектов, в том числе 5 частных домовладений и 2 авто.

  • Белоцерковский район: разрушения получили 3 объекта — 2 частных дома и учебное заведение.

  • Фастовский район: повреждено 2 производственно-хозяйственных здания.

  • Бориспольский район: поврежден 1 частный дом, травмирован 1 человек.

На местах попадания и падения обломков продолжают работать все профильные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 30 сентября Киевская область подверглась очередной ракетно-дроновой атаке со стороны России. В результате обстрела погиб ребенок, еще три человека травмированы. Также, вероятно, пострадавшие находятся в магазине, который атаковала РФ в Обуховском районе.

Отметим, что в последнее время Россия не прекращает удары по Киевскому региону. Главным объектом атак стала энергетическая инфраструктура Киева и области.

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