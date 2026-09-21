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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Вражеская атака на Киевщину: пылает предприятие, повреждены дома и автомобили

В результате очередной вражеской атаки в Бучанском районе возник пожар на предприятии, повреждены жилые дома и склады, однако обошлось без погибших и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Загрузка файлов Название * Черный дым от пожара поднимался к небу

Загрузка файлов Название * Черный дым от пожара поднимался к небу / © из соцсетей

В Бучанском районе Киевской области в результате очередной вражеской атаки вспыхнул пожар на одном из предприятий, а также зафиксированы разрушения в частном секторе.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

К ликвидации масштабного возгорания на промышленном объекте привлечены силы и спецтехника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Кроме того, разрушения получил и другой населенный пункт района. По словам Ткаченко, там повреждено:

  • два частных дома;

  • четыре автомобиля;

  • складские помещения.

«Информация о погибших и пострадавших пока не поступала», — отметил чиновник.

На местах событий продолжают работать все экстренные и профильные службы, ликвидирующие последствия и фиксирующие очередное преступление РФ. Дополнительная информация о масштабах повреждений устанавливается.

Напомним, враг вторые сутки не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами, держа регион под почти непрерывной воздушной тревогой. В результате российских ударов в пяти районах повреждены 34 объекта, среди которых жилые дома и инфраструктура.

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