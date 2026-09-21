Вражеская атака на Киевщину: пылает предприятие, повреждены дома и автомобили

Загрузка файлов Название * Черный дым от пожара поднимался к небу / © из соцсетей

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В Бучанском районе Киевской области в результате очередной вражеской атаки вспыхнул пожар на одном из предприятий, а также зафиксированы разрушения в частном секторе.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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К ликвидации масштабного возгорания на промышленном объекте привлечены силы и спецтехника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Кроме того, разрушения получил и другой населенный пункт района. По словам Ткаченко, там повреждено:

два частных дома;

четыре автомобиля;

складские помещения.

«Информация о погибших и пострадавших пока не поступала», — отметил чиновник.

На местах событий продолжают работать все экстренные и профильные службы, ликвидирующие последствия и фиксирующие очередное преступление РФ. Дополнительная информация о масштабах повреждений устанавливается.

Напомним, враг вторые сутки не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами, держа регион под почти непрерывной воздушной тревогой. В результате российских ударов в пяти районах повреждены 34 объекта, среди которых жилые дома и инфраструктура.

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