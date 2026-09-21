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Замерзнет ли левый берег Киева зимой: к чему готовиться людям
Ситуация с отоплением на левом берегу Киева зимой 2026 года может быть лучше, чем в прошлом году. В случае новых атак на ТЭЦ, правительство планирует привлекать дополнительных специалистов.
Ситуация с отоплением на левом берегу Киева этой зимой должна быть лучше, чем в прошлом году. Правительство планирует привлекать специалистов из смежных отраслей, если будут последствия российских атак на энергосистему.
Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире «Ранок.LIVE».
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Андрей Закревский пояснил, что зимой 2026 года ситуация с отоплением на левом берегу должна улучшиться.
В случае, если враг будет атаковать ТЭЦ, правительство для быстрой ликвидации последствий будет привлекать дополнительных специалистов по смежным отраслям. Премьер Корецкий заявил о подготовке таких бригад.
«Хуже, чем прошлой зимой, не будет».
Кроме того, он добавил, что есть определенные позитивные сдвиги в вопросах подготовки оборудования и финансирования:
«Мы видим, что они нашли финансирование, сам ДТЭК нашел финансирование, и этим занимался целый год. Второй момент, что все же определенное количество оборудования довезли», — рассказал Закревский.
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Напомним, в Киеве отопительный сезон может начаться по меньшей мере на две недели позже привычных сроков из-за неготовности части инфраструктуры. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук.
По его словам, доделывание систем в морозы чревато повторением прошлогодних аварий с замерзанием и разрывом труб в жилых домах.
Отдельной проблемой остается подготовка домов, где жильцы или ОСМД за неимением средств и ресурсов не в состоянии самостоятельно выполнить ремонты. Нардеп подчеркнул, что КГГА должна провести проверку жилищного фонда и опубликовать отчет о готовности объектов, чтобы киевляне имели возможность заранее отреагировать и подготовиться к холодам.