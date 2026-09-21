Замерзнет ли левый берег Киева зимой: к чему готовиться людям

Будет ли отопление на левом берегу Киева зимой / © ТСН

Реклама

Ситуация с отоплением на левом берегу Киева этой зимой должна быть лучше, чем в прошлом году. Правительство планирует привлекать специалистов из смежных отраслей, если будут последствия российских атак на энергосистему.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире «Ранок.LIVE».

Реклама

Что будет с отоплением в Киеве зимой: прогноз

Андрей Закревский пояснил, что зимой 2026 года ситуация с отоплением на левом берегу должна улучшиться.

Реклама

В случае, если враг будет атаковать ТЭЦ, правительство для быстрой ликвидации последствий будет привлекать дополнительных специалистов по смежным отраслям. Премьер Корецкий заявил о подготовке таких бригад.

«Хуже, чем прошлой зимой, не будет».

Кроме того, он добавил, что есть определенные позитивные сдвиги в вопросах подготовки оборудования и финансирования:

«Мы видим, что они нашли финансирование, сам ДТЭК нашел финансирование, и этим занимался целый год. Второй момент, что все же определенное количество оборудования довезли», — рассказал Закревский.

Реклама

Какой может быть зима в Украине: последние новости

Напомним, в Киеве отопительный сезон может начаться по меньшей мере на две недели позже привычных сроков из-за неготовности части инфраструктуры. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук.

По его словам, доделывание систем в морозы чревато повторением прошлогодних аварий с замерзанием и разрывом труб в жилых домах.

Отдельной проблемой остается подготовка домов, где жильцы или ОСМД за неимением средств и ресурсов не в состоянии самостоятельно выполнить ремонты. Нардеп подчеркнул, что КГГА должна провести проверку жилищного фонда и опубликовать отчет о готовности объектов, чтобы киевляне имели возможность заранее отреагировать и подготовиться к холодам.

Новости партнеров

Новости партнеров