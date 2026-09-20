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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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На Киевщине снова масштабный пожар после удара РФ — что известно (видео)

В трех районах Киевской области возникли пожары

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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На Киевщине снова масштабный пожар после удара РФ — что известно (видео)

Атака РФ / © tsn.ua

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Под Киевом возник масштабный пожар. В результате очередной атаки пожары возникли в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

В Фастовском районе произошел пожар на производстве на территории промышленной зоны. В Бучанском районе загорелось здание станции технического обслуживания.

Также в результате вражеской атаки пожар возник в частном доме в Обуховском районе.

«На местах работают спасатели ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки. Информация уточняется», — заявили в ОВА.

Напомним, РФ пригрозила усилить удары по Киеву.

Российские войска не перестают атаковать Киевщину и гражданские объекты. В Киеве из-за атаки РФ произошло возгорание в парке.

Ранее речь шла о том, что Россия ударила по предприятию в Киевской области. В Фастовском районе в результате российской атаки повреждено предприятие, на его территории возник пожар.

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