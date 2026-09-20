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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев затягивает дымом: жителей предупредили об ухудшении состояния воздуха

В Киеве 20 сентября ухудшилось состояние воздуха.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Дым в Киеве / Иллюстративный фото

Дым в Киеве / Иллюстративный фото / © Associated Press

Из-за пожаров, возникших в Киевской области, в правобережной части Киева может ощущаться запах гари и появляться задымление. Жителей столицы призвали придерживаться рекомендаций, если они почувствуют запах дыма.

Об этом сообщает КГГА .

В частности, киевлянам советуют закрыть окна и, по возможности, сократить время пребывания на улице. Также рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок под открытым небом.

В то же время, по данным датчиков мониторинга, состояние воздуха в юго-западных окрестностях Киева сейчас оценивается как удовлетворительное. Показатели качества воздуха находятся в пределах нормы, поэтому угрозы здоровью большинства людей нет.

В то же время люди, чувствительные к загрязнению воздуха или болезни дыхательной системы, могут испытывать определенный дискомфорт.

Следить за актуальными показателями качества воздуха в столице можно в режиме реального времени через соответствующие сервисы и приложение «Киев Цифровой».

Напомним, после российской атаки на Киевщину количество погибших возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, который получил ранения во время удара в Вышгородском районе. Среди погибших – трое детей и женщина. В общей сложности поврежден 31 объект в пяти районах области.

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