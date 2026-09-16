В Киеве и области после атаки РФ предупредили о новой опасности: что нужно знать

Атака на Киев / © ТСН

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В Киеве и области после российских ударов зафиксировали ухудшение качества воздуха. В частности, превышение показателей было обнаружено на правом берегу столицы, а также в Белой Церкви и Обухове.

Об этом сообщает КОВА.

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В то же время, в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимых показателей не зафиксировали.

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В ОВА подчеркнули, что уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. Она может приводить к дискомфорту во время дыхания, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствует раздражение.

Качество воздуха в Киеве 16 сентября

Что нужно знать при загрязнении воздуха

Специалисты советуют до улучшения ситуации:

держать окна закрытыми;

по возможности ограничить продолжительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности.

Россия массированно атаковала Киев и область 16 сентября — последние новости

Напомним, утром 16 сентября российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате удара в Святошинском районе столицы возник пожар в складском здании и пострадал человек.

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Также под ударом врага была Киевская область. Последствия атаки зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах. Из-за обстрелов повреждено 17 объектов.

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