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В Киеве и области после атаки РФ предупредили о новой опасности: что нужно знать
Опасная пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствует раздражение.
В Киеве и области после российских ударов зафиксировали ухудшение качества воздуха. В частности, превышение показателей было обнаружено на правом берегу столицы, а также в Белой Церкви и Обухове.
Об этом сообщает КОВА.
В то же время, в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимых показателей не зафиксировали.
В ОВА подчеркнули, что уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. Она может приводить к дискомфорту во время дыхания, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствует раздражение.
Что нужно знать при загрязнении воздуха
Специалисты советуют до улучшения ситуации:
держать окна закрытыми;
по возможности ограничить продолжительное пребывание на открытом воздухе;
пить достаточно воды;
при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности.
Россия массированно атаковала Киев и область 16 сентября — последние новости
Напомним, утром 16 сентября российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате удара в Святошинском районе столицы возник пожар в складском здании и пострадал человек.
Также под ударом врага была Киевская область. Последствия атаки зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах. Из-за обстрелов повреждено 17 объектов.