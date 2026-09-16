ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області після атаки РФ попередили про нову небезпеку: що треба знати

Небезпечний пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київ

Атака на Київ / © ТСН

У Києві та області після російських ударів зафіксували погіршення якості повітря. Зокрема, перевищення показників виявили на правому березі столиці, а також у Білій Церкві та Обухові.

Про це повідомляє КОВА.

Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників не зафіксували.

В ОВА наголосили, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Він може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Якість повітря у Києві 16 вересня

Якість повітря у Києві 16 вересня

Що треба знати під час забруднення повітря

Фахівці радять до покращення ситуації:

  • тримати вікна зачиненими;

  • за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

  • пити достатньо води;

  • за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Росія масовано атакувала Київ та область 16 вересня — останні новини

Нагадаємо, вранці 16 вересня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок удару у Святошинському районі столиці виникла пожежа у складській будівлі та постраждала людина.

Також під ударом ворога була Київська область. Наслідки атаки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Через обстріл пошкоджено 17 об’єктів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie