У Києві та області після атаки РФ попередили про нову небезпеку: що треба знати

Атака на Київ / © ТСН

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У Києві та області після російських ударів зафіксували погіршення якості повітря. Зокрема, перевищення показників виявили на правому березі столиці, а також у Білій Церкві та Обухові.

Про це повідомляє КОВА.

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Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників не зафіксували.

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В ОВА наголосили, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Він може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.

Якість повітря у Києві 16 вересня

Що треба знати під час забруднення повітря

Фахівці радять до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Росія масовано атакувала Київ та область 16 вересня — останні новини

Нагадаємо, вранці 16 вересня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок удару у Святошинському районі столиці виникла пожежа у складській будівлі та постраждала людина.

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Також під ударом ворога була Київська область. Наслідки атаки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Через обстріл пошкоджено 17 об’єктів.

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