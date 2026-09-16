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У Києві та області після атаки РФ попередили про нову небезпеку: що треба знати
Небезпечний пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.
У Києві та області після російських ударів зафіксували погіршення якості повітря. Зокрема, перевищення показників виявили на правому березі столиці, а також у Білій Церкві та Обухові.
Про це повідомляє КОВА.
Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників не зафіксували.
В ОВА наголосили, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.
Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Він може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень.
Що треба знати під час забруднення повітря
Фахівці радять до покращення ситуації:
тримати вікна зачиненими;
за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
пити достатньо води;
за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
Росія масовано атакувала Київ та область 16 вересня — останні новини
Нагадаємо, вранці 16 вересня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок удару у Святошинському районі столиці виникла пожежа у складській будівлі та постраждала людина.
Також під ударом ворога була Київська область. Наслідки атаки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Через обстріл пошкоджено 17 об’єктів.