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- Київ
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До Києва прийде "бабине літо", але вже скоро — різке похолодання: синоптики назвали точні дати
Столицю очікує ще кілька днів сонячного тепла, проте синоптики вже назвали дату різкої зміни погоди.
Цієї середи синоптики прогнозують у Києві та області суху й теплу погоду.
Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує до +23 градусів тепла упродовж дня.
«Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом, а з понеділка, ще раз нагадую, з 21 вересня, в Україні — різка зміна погоди, прийдуть дощі та похолодання», — попереджає Діденко.
В Українському гідрометцентрі повідомляють про хмарну погоду, без опадів 16 вересня. За даними метеорологів, вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів вище нуля, у Києві очікується близько +21…+23 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik прогнозують ясну погоду та без опадів. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +22 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, що у столиці цьогоріч перший сніг може випасти пізніше, ніж зазвичай.
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