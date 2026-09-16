Київ / фото ілюстративне / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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Цієї середи синоптики прогнозують у Києві та області суху й теплу погоду.

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує до +23 градусів тепла упродовж дня.

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«Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом, а з понеділка, ще раз нагадую, з 21 вересня, в Україні — різка зміна погоди, прийдуть дощі та похолодання», — попереджає Діденко.

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В Українському гідрометцентрі повідомляють про хмарну погоду, без опадів 16 вересня. За даними метеорологів, вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів вище нуля, у Києві очікується близько +21…+23 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik прогнозують ясну погоду та без опадів. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +22 градусів тепла.

Погода у Києві 16 вересня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, що у столиці цьогоріч перший сніг може випасти пізніше, ніж зазвичай.

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