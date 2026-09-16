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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Російські дрони атакували Київ: стало відомо про перші наслідки

Внаслідок ворожої атаки у Святошинському районі столиці виникла пожежа у складській будівлі.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Київ

Ворог атакував Київ / © unsplash.com

Російські загарбники вранці 16 вересня атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА заявили про загоряння складського приміщення через російську атаку.

«У Святошинському районі загоряння складської будівлі через ворожу атаку», — йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російського удару.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вранці 15 вересня атакували Київ реактивними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що під час атаки на Київ у Дніпровському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території, в зеленій зоні.

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