Российские дроны атаковали Киев: стало известно о первых последствиях

Враг атаковал Киев / © unsplash.com

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Российские захватчики утром 16 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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В КМВА заявили о возгорании складского помещения из-за российской атаки.

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«В Святошинском районе возгорание складского здания из-за вражеской атаки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российского удара.

Ранее сообщалось, что российские захватчики утром 15 сентября атаковали Киев реактивными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что во время атаки на Киев в Днепровском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории, в зеленой зоне.

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