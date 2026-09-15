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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1713
Час на прочитання
2 хв

Росіяни атакували Київ дронами: влада розповіла про наслідки

Через загрозу обстрілу безпілотниками киянам слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вдень 15 вересня пролунала серія вибухів. Місто атакують «Шахеди».

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як повідомляють у Повітряних силах, на Київ рухаються ворожі дрони.

«Реактивні БпЛА на Київ з півдня», — інформують у ПС.

Додається, що ударний БпЛА перебуває на півдні від н.п. Погребище на Вінниччині. Курс — на захід.

За даними КМДА, через підвищену повітряну загрозу для столиці рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках було тимчасово призупинено.

«Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 100 — 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози», — йшлося у повідомленні.

Станом на 15:30 рух відновили.

Які наслідки атаки

Київська влада повідомила про наслідки російської атаки.

«У Соломʼянському районі влучання на територію гаражного кооперативу.
Екстрені служби прямують на місце», — зазначив мер міста Віталій Кличко.

Він додав, що у Соломʼянському районі БпЛА впав на відкриту територію.

Станом на 16:30 уточнили, що у Святошинському районі уламки БпЛА впали біля нежитлової будівлі. Також у Голосіївському районі уламки ворожого дрона впали у двір житлового будинку.

Нагадаємо, у Києві після ранкової атаки РФ помер один із постраждалих. Чоловіка у важкому стані госпіталізували після удару по столиці, однак медикам не вдалося його врятувати. За даними міської влади, внаслідок атаки були зафіксовані влучання та падіння уламків у кількох районах Києва. Зокрема, дрон влучив в АЗС у Дарницькому районі, де чоловік отримав смертельні поранення. Також були пошкоджені складські та нежитлові приміщення.

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