Россияне атаковали Киев дронами: власть рассказала о последствиях

Столб дыма

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В Киеве днем 15 сентября прозвучала серия взрывов . Город атакуют "Шахеды".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Как сообщают в Воздушных силах, в Киев двигаются вражеские дроны.

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"Реактивные БПЛА на Киев с юга", - информируют в ПС.

Добавляется , что ударный БпЛА находится к югу от н.п. Погребище в Винницкой области. Курс – на запад.

По данным КГГА , из-за повышенной воздушной угрозы для столицы движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях было временно приостановлено.

«Просим быть осмотрительными во время остановок безопасности. Находитесь на расстоянии 100-200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после завершения воздушной угрозы», — говорилось в сообщении.

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По состоянию на 15:30 движение было возобновлено.

Какие последствия атаки

Киевские власти сообщили о последствиях российской атаки.

«В Соломенском районе попадание на территорию гаражного кооператива.

Экстренные службы направляются на место», — отметил мэр города Виталий Кличко.

Он добавил, что в Соломенском районе БПЛА упал на открытую территорию.

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По состоянию на 16.30 уточнили, что в Святошинском районе обломки БпЛА упали возле нежилого здания. Также в Голосеевском районе обломки вражеского дрона упали во двор жилого дома.

Напомним, в Киеве после утренней атаки РФ скончался один из пострадавших . Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали после удара по столице, однако медикам не удалось его спасти. По данным городских властей, в результате атаки были зафиксированы попадания и падение обломков в нескольких районах Киева. В частности, дрон попал в АЗС в Дарницком районе, где мужчина получил смертельные ранения. Также были повреждены складские и нежилые помещения.

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