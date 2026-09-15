В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: что известно

Киев Цифровой

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В приложении «Киев Цифровой» 15 сентября произошел сбой. Пользователи сообщают, что не могут открыть транспортные карты с неиспользованными поездками.

О проблемах с работой сервиса люди пишут в Сети.

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Что известно о ситуации

По их словам, транспортная карта пока не открывается, а приобретенные ранее поездки по старой цене не отражаются.

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Проблема возникла на фоне изменения стоимости проезда. Ранее сообщалось, что неиспользованные поездки, приобретенные по старой цене — 6,50 грн, должны были перечислиться в денежный эквивалент.

Пользователи ожидали, что именно 15 сентября произойдет такой перерасчет. Однако из-за сбоя в приложении они не могут проверить свои поездки и увидеть, были ли зачислены соответствующие средства.

На момент публикации материала официальной информации о причинах сбоя и сроках возобновления работы транспортных карт нет.

Ранее мы писали о том, что после повышения стоимости проезда в Киеве до 30 грн эксперты предупреждали о риске массовых увольнений. В частности, работникам с невысокими доходами, которые добираются на работу с пересадками, ежедневные расходы на транспорт могут оказаться непосильными.

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