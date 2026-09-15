Россия уром массированно атаковала Киев, раздались взрывы: "прилеты" в двух районах, раненный в тяжелом состоянии

Атака по АЗС в Киеве / © ГСЧС Украины

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Российские оккупанты утром 15 сентября атаковали Киев реактивными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в Оболонском районе столицы предварительно зафиксировано попадание в складские помещения.

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Кроме того, в Дарницком районе беспилотник попал в АЗС. Медики госпитализировали одного пострадавшего. Муж находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Киев в Днепровском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории, в зеленой зоне.

Мы ранее информировали, что Россия перенесла прифронтовый террор в столицу и начала массированно атаковать АЗС Киева реактивными «Шахедами».

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