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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия уром массированно атаковала Киев, раздались взрывы: "прилеты" в двух районах, раненный в тяжелом состоянии

Также было зафиксировано попадание в складские помещения.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Атака по АЗС в Киеве

Атака по АЗС в Киеве / © ГСЧС Украины

Российские оккупанты утром 15 сентября атаковали Киев реактивными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Оболонском районе столицы предварительно зафиксировано попадание в складские помещения.

Кроме того, в Дарницком районе беспилотник попал в АЗС. Медики госпитализировали одного пострадавшего. Муж находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Киев в Днепровском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории, в зеленой зоне.

Мы ранее информировали, что Россия перенесла прифронтовый террор в столицу и начала массированно атаковать АЗС Киева реактивными «Шахедами».

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