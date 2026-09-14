Авто упало с моста и накрыло водителя: в Киеве произошло смертельное ДТП

ДТП в Киеве / © comments.ua

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В Голосеевском районе Киева вечером 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погиб водитель.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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«13 сентября в 22:41 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием упавшего с моста на улице Промышленной автомобиля Opel. На месте происшествия спасатели провели работы по деблокированию тела погибшего водителя из-под транспортного средства», — говорится в сообщении.

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Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Бориспольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.

Мы ранее информировали, что в Киеве на станции метро «Лыбидская» пассажир упал на пути, из-за чего движение поездов на синей ветке временно остановили.

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