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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Авто упало с моста и накрыло водителя: в Киеве произошло смертельное ДТП

Автомобиль упал с моста на улице Промышленной.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве / © comments.ua

В Голосеевском районе Киева вечером 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погиб водитель.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«13 сентября в 22:41 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием упавшего с моста на улице Промышленной автомобиля Opel. На месте происшествия спасатели провели работы по деблокированию тела погибшего водителя из-под транспортного средства», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Бориспольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.

Мы ранее информировали, что в Киеве на станции метро «Лыбидская» пассажир упал на пути, из-за чего движение поездов на синей ветке временно остановили.

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