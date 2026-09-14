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- Київ
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Авто впало з мосту та накрило водія: у Києві сталася смертельна ДТП
Автомобіль впав із мосту на вулиці Промисловій.
У Голосіївському районі Києва ввечері 13 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті чого загинув водій.
Про це повідомили у ДСНС.
«13 вересня о 22:41 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля Opel, що впав з мосту на вулиці Промисловій. На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.
Обставини та причини аварії наразі встановлюють правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Бориспільській сталася ДТП за участю легкового автомобіля та трамвая.
Ми раніше інформували, що у Києві на станції метро «Либідська» пасажир упав на колії, через що рух поїздів на синій гілці тимчасово зупинили.