Авто впало з мосту та накрило водія: у Києві сталася смертельна ДТП

ДТП у Києві / © comments.ua

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У Голосіївському районі Києва ввечері 13 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті чого загинув водій.

Про це повідомили у ДСНС.

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«13 вересня о 22:41 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля Opel, що впав з мосту на вулиці Промисловій. На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.

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Обставини та причини аварії наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Бориспільській сталася ДТП за участю легкового автомобіля та трамвая.

Ми раніше інформували, що у Києві на станції метро «Либідська» пасажир упав на колії, через що рух поїздів на синій гілці тимчасово зупинили.

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