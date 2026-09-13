В Киеве легковушка врезалась в трамвай: движение транспорта частично ограничили

В Киеве на Бориспольской ДТП

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В Киеве 13 сентября произошло ДТП. Частично парализовано движение трамваев. В частности, событие произошло на улице Бориспольской, 1. Известно, что водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам допустил столкновение с трамваем.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в соцсетях.

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В Киеве на Бориспольской произошло ДТП с трамваем: что известно

Из-за дорожно-транспортного происшествия пассажирский транспорт оказался в ловушке.

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Движение трамваев на этом участке временно не осуществляется.

Сейчас на месте происшествия выясняют все обстоятельства и детали инцидента, а также причины, приведшие к тарану.

Водителям и пассажирам следует учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты, учитывая временные задержки в движении.

Фото: соцсети

ДТП: последние новости

Напомним, 5 сентября около 22:45 в Харькове на проспекте Героев Харькова произошло смертельное ДТП с участием военнослужащего Национальной гвардии Украины. Управляя автомобилем «Tesla», водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

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В результате сильного удара водитель и его пассажирка получили тяжелые травмы и погибли на месте происшествия до приезда медиков.

По данным пресс-службы ГБР, сейчас проводятся безотлагательные процессуальные действия для установки всех деталей трагедии. Дело расследуют по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

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