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- Киев
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В Киеве легковушка врезалась в трамвай: движение транспорта частично ограничили
В Киеве на улице Бориспольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Из-за аварии движение трамваев на участке временно приостановлено.
В Киеве 13 сентября произошло ДТП. Частично парализовано движение трамваев. В частности, событие произошло на улице Бориспольской, 1. Известно, что водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам допустил столкновение с трамваем.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в соцсетях.
В Киеве на Бориспольской произошло ДТП с трамваем: что известно
Из-за дорожно-транспортного происшествия пассажирский транспорт оказался в ловушке.
Движение трамваев на этом участке временно не осуществляется.
Сейчас на месте происшествия выясняют все обстоятельства и детали инцидента, а также причины, приведшие к тарану.
Водителям и пассажирам следует учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты, учитывая временные задержки в движении.
ДТП: последние новости
Напомним, 5 сентября около 22:45 в Харькове на проспекте Героев Харькова произошло смертельное ДТП с участием военнослужащего Национальной гвардии Украины. Управляя автомобилем «Tesla», водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
В результате сильного удара водитель и его пассажирка получили тяжелые травмы и погибли на месте происшествия до приезда медиков.
По данным пресс-службы ГБР, сейчас проводятся безотлагательные процессуальные действия для установки всех деталей трагедии. Дело расследуют по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).