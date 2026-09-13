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- Київ
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У Києві легковик врізався у трамвай: рух транспорту частково обмежили
У Києві на вулиці Бориспільській сталася ДТП за участю легкового автомобіля та трамвая. Через аварію рух трамваїв на ділянці тимчасово припинено.
У Києві 13 вересня сталася ДТП. Частково паралізовано рух трамваїв. Зокрема, подія сталася на вулиці Бориспільській, 1. Відомо, що водій легкового автомобіля з невідомих причин допустив зіткнення з трамваєм.
Про це повідомляють моніторингові канали у соцмережах.
У Києві на Бориспільській сталася ДТП з трамваєм: що відомо
Через дорожньо-транспортну пригоду пасажирський транспорт опинився у пастці.
Рух трамваїв на цій ділянці тимчасово не здійснюється.
Зараз на місці події з’ясовують усі обставини та деталі інциденту, а також причини, які призвели до тарана.
Водіям і пасажирам варто враховувати ці зміни та заздалегідь планувати свої маршрути з огляду на тимчасові затримки в русі.
ДТП: останні новини
Нагадаємо, 5 вересня близько 22:45 у Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася смертельна ДТП за участю військовослужбовця Національної гвардії України. Керуючи автомобілем «Tesla», водій не впорався з керуванням та врізався в опору лінії електропередач.
Унаслідок сильного удару керманич та його пасажирка дістали тяжкі травми й загинули на місці події до приїзду медиків.
За даними пресслужби ДБР, наразі проводять невідкладні процесуальні дії для встановлення всіх деталей трагедії. Справу розслідують за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).