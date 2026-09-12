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- Киев
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На Киев надвигается опасность: синоптики предупредили, когда разразится стихия и чего следует ожидать
Синоптики предупреждают о сильном дожде в Киеве, который начнётся с самого утра 12 сентября.
В субботу, 12 сентября, в Киеве и области ожидается пасмурная погода.
Украинская синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в столице 12 сентября ожидается сильный дождь, особенно утром. Кроме того, максимальная температура воздуха составит от +14 до +15 градусов тепла.
Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют 12 сентября в Киевской области облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, а утром и днём — сильный дождь. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура в области днём будет колебаться в пределах от +15 до +20 градусов тепла, в столице — от +16 до +18 градусов тепла. В то же время метеорологи предупреждают о сильных дождях, которые ожидаются утром и днем. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.
«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — предупреждают метеорологи.
На метеопортале Sinoptik предупреждают, что с утра и до самого вечера в Киеве небо будет затянуто облаками. Сильный дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +13 до +16 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 12 сентября.
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