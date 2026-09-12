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- Київ
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На Київ суне небезпека: синоптики попередили, коли вдарить стихія і чого очікувати
Синоптики попереджають про сильний дощ у Києві, який розпочнеться від самого ранку 12 вересня.
У суботу, 12 вересня, у Києві та області очікується похмура погода.
Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у столиці 12 вересня буде сильний дощ, особливо вранці. Окрім того, максимальна температура повітря становитиме від +14 до +15 градусів тепла.
Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують 12 вересня на Київщині хмарну погоду із проясненнями. Вночі пройде помірний, а вранці та вдень значний дощ. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура по області вдень коливатиметься в межах від +15 до +20 градусів тепла, у столиці — від +16 до +18 градусів тепла. Водночас метеорологи попереджають про значні дощі, які очікуються вранці та вдень. У регіоні оголошений перший рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.
На погодному порталі Sinoptik попереджають, що від ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +13 до +16 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 12 вересня.
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