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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київ суне небезпека: синоптики попередили, коли вдарить стихія і чого очікувати

Синоптики попереджають про сильний дощ у Києві, який розпочнеться від самого ранку 12 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Дощ / Фото ілюстративне

Дощ / Фото ілюстративне / © УНІАН

У суботу, 12 вересня, у Києві та області очікується похмура погода.

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у столиці 12 вересня буде сильний дощ, особливо вранці. Окрім того, максимальна температура повітря становитиме від +14 до +15 градусів тепла.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують 12 вересня на Київщині хмарну погоду із проясненнями. Вночі пройде помірний, а вранці та вдень значний дощ. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вдень коливатиметься в межах від +15 до +20 градусів тепла, у столиці — від +16 до +18 градусів тепла. Водночас метеорологи попереджають про значні дощі, які очікуються вранці та вдень. У регіоні оголошений перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

На погодному порталі Sinoptik попереджають, що від ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +13 до +16 градусів тепла.

Погода у Києві 12 вересня / Із сайту Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 12 вересня / Із сайту Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 12 вересня.

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