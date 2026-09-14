Путин

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Россия в ближайшее время вряд ли решится на новое сухопутное наступление на Киев, однако может активизировать ракетные и дроновые атаки, диверсии и разведывательную деятельность.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк.

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По словам генерала, если бы у России была реальная возможность захватить Киев военным путем, она непременно попыталась бы это сделать. В то же время, ныне значительно более вероятным сценарием Кларк считает усиление воздушных атак на украинскую столицу.

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«Я думаю, если бы Россия могла атаковать город, захватив его, — конечно, это сделала бы. Но вероятнее всего, что они продолжат баллистические удары, атаки дронами и усилия, чтобы заставить Киев обезлюдеть, стать нефункциональным», — отметил Кларк.

По его убеждению, Москва придает Киеву важное стратегическое значение и рассчитывает, что парализация столицы существенно ослабит способность Украины продолжать сопротивление.

«Они знают, что если им удастся обезлюдить Киев и сделать его нефункциональным, то они проделают 75% работы, чтобы в конце концов захватить Украину», — сказал генерал.

Потому Кларк прогнозирует дальнейшее усиление российских действий против столицы не только с применением ракет и беспилотников.

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«Вы должны ожидать большей концентрации российских усилий против Киева, в основном с воздуха, возможно, диверсиями, возможно, шпионажем и проникновением», — подчеркнул он.

В то же время генерал не считает реалистичным новое сухопутное наступление на Киев в ближайшей перспективе.

«Не думаю, что в ближайшем будущем они могут рассчитывать на какое-нибудь наземное вторжение. Это будет очень, очень тяжело. Они лишились элемента неожиданности. Так что это в далеком будущем», — объяснил Кларк.

По его словам, одной из ключевых задач Украины должно оставаться укрепление защиты столицы от баллистических ракет и дронов, а также противодействие российской разведке.

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«Сейчас приоритет должен быть таким: способность блокировать баллистические ракеты, перехватывать их, перехватывать дроны. И также активно поддерживать контрразведку, чтобы не давать россиянам получать критическую информацию о целях», — подытожил генерал.

Ранее сообщалось, что Украина приближается к сложнейшей зиме на фоне систематических российских ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре.

Мы ранее информировали, что Россия может постепенно атаковать автозаправочные станции в Киеве для создания психологического давления на население.

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