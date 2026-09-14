Путін

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Росія найближчим часом навряд чи наважиться на новий сухопутний наступ на Київ, однак може активізувати ракетні та дронові атаки, диверсії й розвідувальну діяльність.

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал армії США, головнокомандувач військ НАТО в Європі у 1997–2000 роках Веслі Кларк.

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За словами генерала, якби Росія мала реальну можливість захопити Київ військовим шляхом, вона неодмінно спробувала б це зробити. Водночас нині значно більш імовірним сценарієм Кларк вважає посилення повітряних атак на українську столицю.

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«Я думаю, якби Росія могла атакувати місто, захопивши його, — звісно, зробила б це. Але імовірніше, що вони продовжать балістичні удари, атаки дронами і зусилля, щоб змусити Київ знелюдніти, стати нефункціональним», — зазначив Кларк.

На його переконання, Москва надає Києву важливого стратегічного значення та розраховує, що паралізація столиці істотно послабить здатність України продовжувати спротив.

«Вони знають, що якщо їм вдасться знелюднити Київ і зробити його нефункціональним, то вони виконають 75% роботи, щоб зрештою захопити Україну», — сказав генерал.

Тому Кларк прогнозує подальше посилення російських дій проти столиці не лише із застосуванням ракет і безпілотників.

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«Ви маєте очікувати більшої концентрації російських зусиль проти Києва, здебільшого з повітря, можливо, диверсіями, можливо, шпигунством і проникненням», — наголосив він.

Водночас генерал не вважає реалістичним новий сухопутний наступ на Київ у найближчій перспективі.

«Не думаю, що в найближчому майбутньому вони можуть розраховувати на якесь наземне вторгнення. Це буде дуже, дуже важко. Вони втратили елемент несподіванки. Тож це — у далекому майбутньому», — пояснив Кларк.

За його словами, одним із ключових завдань України має залишатися зміцнення захисту столиці від балістичних ракет і дронів, а також протидія російській розвідці.

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«Зараз пріоритет має бути такий: здатність блокувати балістичні ракети, перехоплювати їх, перехоплювати дрони. І також активно підтримувати контррозвідку, щоб не давати росіянам отримувати критичну інформацію про цілі», — підсумував генерал.

Раніше повідомлялося, що Україна наближається до надзвичайно складної зими на тлі систематичних російських ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі.

Ми раніше інформували, що Росія може поступово атакувати автозаправні станції у Києві для створення психологічного тиску на населення.

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