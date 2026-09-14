В Киеве введут режим "Всем красный": что это значит

Режим "Всем красный" / © Фото из открытых источников

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В Киеве от 15 сентября каждый день в 09:00 будут постепенно включать светофорный режим «Всем красный», чтобы почтить память погибших в войне.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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Минута молчания в Киеве — что будет со светофорами

Такое решение принял Киевсовет по поручению мэра, а технически светофоры настраивает Центр организации дорожного движения.

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Первоначально режим заработает на 18 светофорах в центре Киева. В частности, на Европейской площади, площади Украинских Героев, Бессарабском проезде, бульваре Тараса Шевченко и на улицах Крещатик, Бассейной, Владимирской, Большой Васильковской, Прорезной и Евгения Чикаленко. Впоследствии список улиц расширят.

В 09:00 на этих участках красный свет будет включаться одновременно для всех: водителей, пешеходов и велосипедистов. В это время через систему оповещения объявят о начале общенациональной минуты молчания и включат обратный отсчет. Ровно в 09:01 светофоры вернутся в обычный режим. На минуту молчания будет останавливаться и наземный общественный транспорт.

«Режим „Всем красный“ не будет применяться во время воздушной тревоги — в это время светофоры будут работать в обычном режиме. Также он не ограничивает проезд оперативного и специального транспорта, выполняющего неотложные задания с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Общие правила дорожного движения по проезду на красный сигнал светофора остаются прежними», — отметили в департаменте.

Городские власти призывают водителей и пешеходов ежедневно в 09:00 останавливаться и чтить память погибших.

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Новые правила безопасности в Киеве — последние новости

Напомним, с 10 сентября комендантский час в Киеве продлится с 01:00 до 05:00, а общественный транспорт будет работать на час дольше. Из-за задержек поездов во время тревог в комендантский час от Центрального вокзала будут курсировать четыре автобусных маршрута.

Также из-за обострения ситуации безопасности в Киеве вводятся новые ограничения на проведение массовых мероприятий.

Ранее мы писали, что в Киеве 9 сентября во время «желтого» уровня опасности поезда зеленой ветки метро в тестовом режиме будут ездить между правым и левым берегами через Южный мост.

К слову, метро в Киеве с 10 сентября будет работать на час дольше. График работы изменили из-за сокращения комендантского часа в столице.

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