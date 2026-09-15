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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1728
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Росія зрання масовано атакувала Київ, пролунали вибухи: “прильоти” у двох районах, поранений у важкому стані

Також було зафіксовано влучання у складські приміщення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Атака по АЗС у Києві

Атака по АЗС у Києві / © ДСНС України

Російські окупанти вранці 15 вересня атакували Київ реактивними безпілотниками.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в Оболонському районі столиці попередньо зафіксовано влучання у складські приміщення.

Крім того, у Дарницькому районі безпілотник влучив в АЗС. Медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що під час атаки на Київ у Дніпровському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території, в зеленій зоні.

Ми раніше інформували, що Росія перенесла прифронтовий терор до столиці та почала масовано атакувати АЗС Києва реактивними «Шахедами».

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