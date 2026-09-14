ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
703
Час на прочитання
2 хв

У Києві запровадять режим "Усім червоний": що це означає

У Києві щодня о 09:00 зупинятиметься рух. Місто запроваджує «Усім червоний».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Режим "Усім червоний"

Режим "Усім червоний" / © Фото з відкритих джерел

У Києві від 15 вересня щодня о 09:00 поступово вмикатимуть світлофорний режим «Усім червоний», щоб ушанувати пам’ять загиблих у війні.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Хвилина мовчання у Києві — що буде з світлофорами

Таке рішення ухвалила Київрада за дорученням мера, а технічно світлофори налаштовує «Центр організації дорожнього руху».

Спочатку режим запрацює на 18 світлофорах у центрі Києва. Зокрема, на Європейській площі, площі Українських Героїв, Бессарабському проїзді, бульварі Тараса Шевченка та на вулицях Хрещатик, Басейній, Володимирській, Великій Васильківській, Прорізній і Євгена Чикаленка. Згодом перелік вулиць розширять.

О 09:00 на цих ділянках червоне світло вмикатиметься одночасно для всіх: водіїв, пішоходів та велосипедистів. У цей же час через систему оповіщення оголосять про початок загальнонаціональної хвилини мовчання та ввімкнуть зворотний відлік. Рівно о 09:01 світлофори повернуться до звичайного режиму. На час хвилини мовчання зупинятиметься й наземний громадський транспорт.

«Режим „Усім червоний“ не застосовуватиметься під час повітряної тривоги — у цей час світлофори працюватимуть у звичайному режимі. Також він не обмежує проїзд оперативного та спеціального транспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигналами. Загальні правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін», — зазначили у департаменті.

Міська влада закликає водіїв та пішоходів щодня о 09:00 зупинятися і вшановувати пам’ять загиблих.

Нові правила безпеки у Києві — останні новини

Нагадаємо, від 10 вересня комендантська година в Києві триватиме від 01:00 до 05:00, а громадський транспорт працюватиме на годину довше. Через затримки поїздів під час тривог у комендантську годину від Центрального вокзалу курсуватимуть чотири автобусні маршрути.

Також через загострення безпекової ситуації в Києві запроваджують нові обмеження на проведення масових заходів.

Раніше ми писали, що у Києві 9 вересня під час «жовтого» рівня небезпеки поїзди зеленої гілки метро у тестовому режимі їздитимуть між правим і лівим берегами через Південний міст.

До слова, метро у Києві від 10 вересня працюватиме на годину довше. Графік роботи змінили через скорочення комендантської години в столиці.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie