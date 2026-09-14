У Києві запровадять режим "Усім червоний": що це означає

Режим "Усім червоний" / © Фото з відкритих джерел

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У Києві від 15 вересня щодня о 09:00 поступово вмикатимуть світлофорний режим «Усім червоний», щоб ушанувати пам’ять загиблих у війні.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

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Хвилина мовчання у Києві — що буде з світлофорами

Таке рішення ухвалила Київрада за дорученням мера, а технічно світлофори налаштовує «Центр організації дорожнього руху».

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Спочатку режим запрацює на 18 світлофорах у центрі Києва. Зокрема, на Європейській площі, площі Українських Героїв, Бессарабському проїзді, бульварі Тараса Шевченка та на вулицях Хрещатик, Басейній, Володимирській, Великій Васильківській, Прорізній і Євгена Чикаленка. Згодом перелік вулиць розширять.

О 09:00 на цих ділянках червоне світло вмикатиметься одночасно для всіх: водіїв, пішоходів та велосипедистів. У цей же час через систему оповіщення оголосять про початок загальнонаціональної хвилини мовчання та ввімкнуть зворотний відлік. Рівно о 09:01 світлофори повернуться до звичайного режиму. На час хвилини мовчання зупинятиметься й наземний громадський транспорт.

«Режим „Усім червоний“ не застосовуватиметься під час повітряної тривоги — у цей час світлофори працюватимуть у звичайному режимі. Також він не обмежує проїзд оперативного та спеціального транспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигналами. Загальні правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін», — зазначили у департаменті.

Міська влада закликає водіїв та пішоходів щодня о 09:00 зупинятися і вшановувати пам’ять загиблих.

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Нові правила безпеки у Києві — останні новини

Нагадаємо, від 10 вересня комендантська година в Києві триватиме від 01:00 до 05:00, а громадський транспорт працюватиме на годину довше. Через затримки поїздів під час тривог у комендантську годину від Центрального вокзалу курсуватимуть чотири автобусні маршрути.

Також через загострення безпекової ситуації в Києві запроваджують нові обмеження на проведення масових заходів.

Раніше ми писали, що у Києві 9 вересня під час «жовтого» рівня небезпеки поїзди зеленої гілки метро у тестовому режимі їздитимуть між правим і лівим берегами через Південний міст.

До слова, метро у Києві від 10 вересня працюватиме на годину довше. Графік роботи змінили через скорочення комендантської години в столиці.

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