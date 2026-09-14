Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. У столиці також пролунали вибухи. І вже відомо про наслідки атаки РФ.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, а також мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

«Жовтий рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — повідомили в адміністрації.

Реклама

Реактивний безпілотник рухався курсом на Київ із півдня.

«Реактивний БпЛА над містом, рухається до центру Києва з півдня», — повідомили Повітряні Сили України.

Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях та не залишати безпечних місць до завершення повітряної тривоги.

Згодом, о 18:37, стало відомо про наслдіки атаки РФ.

Реклама

«У Дніпровському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території, в зеленій зоні.

Екстрені служби прямують на місце», — повідомив Кличко.

Нагадаємо, днями російські ударні БпЛА атакували залізничну інфраструктуру України. Окрім влучання у пасажирський потяг у Луцьку, ворог також завдав удару по залізничній інфраструктурі у Фастові на Київщині.

Новини партнерів