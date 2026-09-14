Россия атакует Киев: в столице прогремели взрывы — что стало известно

Воздушная тревога / © ТСН

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В Киеве во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны. В столице также раздались взрывы. И уже известно о последствиях атаки РФ.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, а также мэр столицы Виталий Кличко.

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«Желтый уровень опасности. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — сообщили в администрации.

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Реактивный беспилотник двигался курсом на Киев с юга.

«Реактивный БпЛА над городом, движется в центр Киева с юга», — сообщили Воздушные Силы Украины.

Жителей столицы призвали находиться в укрытиях и не покидать безопасные места до завершения воздушной тревоги.

Впоследствии, в 18:37, стало известно о последствиях атаки РФ.

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«В Днепровском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории, в зеленой зоне. Экстренные службы направляются на место», — сообщил Кличко.

Напомним, на днях российские ударные БПЛА атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. Кроме попадания в пассажирский поезд в Луцке, враг также нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в Фастове Киевской области.

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