Бабье лето уже на носу: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Киеве и области 15 сентября

Киев / фото иллюстративное / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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Во вторник, 15 сентября, в Киеве и области будет тепло.

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует в столице комфортную погоду: температура воздуха поднимется до +20 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается.

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По данным Украинского гидрометцентра, 15 сентября в столице будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью и днём будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, в Киеве ожидается от +20 до +22 градусов выше нуля.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что в этот день облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет колебаться от +14 до +20 градусов тепла.

Погода в Киеве 15 сентября / Источник: портал Sinoptik.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 15 сентября.

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