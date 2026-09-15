- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Бабине літо вже на порозі: синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 15 вересня
Попри похмуре небо впродовж дня, синоптики прогнозують сухий та теплий вівторок.
У вівторок, 15 вересня, у Києві та області буде тепло.
Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці комфортну погоду: температура повітря прогріється до +20 градусів тепла. Істотних опадів не передбачається.
За даними Українського гідрометцентру, 15 вересня у столиці буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, у Києві очікується від +20 до +22 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що цього дня хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Києві буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +20 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 вересня.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.