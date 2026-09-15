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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Бабине літо вже на порозі: синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області 15 вересня

Попри похмуре небо впродовж дня, синоптики прогнозують сухий та теплий вівторок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

У вівторок, 15 вересня, у Києві та області буде тепло.

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці комфортну погоду: температура повітря прогріється до +20 градусів тепла. Істотних опадів не передбачається.

За даними Українського гідрометцентру, 15 вересня у столиці буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, у Києві очікується від +20 до +22 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що цього дня хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Києві буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +20 градусів тепла.

Погода у Києві 15 вересня / Джерело: портал Sinoptik. / © скриншот

Погода у Києві 15 вересня / Джерело: портал Sinoptik. / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 вересня.

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