В Киеве раздаются новые взрывы, в городе зафиксирован "прилет": какая сейчас угроза (обновлено)

В Киеве прогремел мощный взрыв / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА — желтый уровень опасности. Это уже вторая воздушная тревога с утра 15 сентября.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Реклама

После этого в городе раздался мощный взрыв.

Реклама

Местные власти призывают жителей столицы пройти к ближайшим укрытиям.

Воздушные силы предупредили о вражеском реактивном беспилотнике над городом.

«Киев. Реактивный БпЛА над городом! Реактивные БпЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря…» — говорится в сообщении ПС.

И снова в столице раздаются взрывы, мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о «прилете» в Соломенском районе.

Реклама

«В Соломенском районе, предварительно, попадание БпЛА на территории нежилой застройки.

Экстренные службы направляются на место», — написал он.

Атака на Киев продолжается с утра: какие последствия

Напомним, российские оккупанты утром 15 сентября атаковали Киев реактивными беспилотниками. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, в Оболонском районе столицы предварительно зафиксировано попадание в складские помещения.

В Дарницком районе попадание БпЛА в АЗС. Экстренные службы направляются на место.

Реклама

«В Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего. Муж находится в тяжелом состоянии», — отметил мэр.

Новости партнеров