- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2702
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздаются новые взрывы, в городе зафиксирован "прилет": какая сейчас угроза (обновлено)
После объявления воздушной тревоги столица содрогнулась от мощных взрывов.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА — желтый уровень опасности. Это уже вторая воздушная тревога с утра 15 сентября.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
После этого в городе раздался мощный взрыв.
Местные власти призывают жителей столицы пройти к ближайшим укрытиям.
Воздушные силы предупредили о вражеском реактивном беспилотнике над городом.
«Киев. Реактивный БпЛА над городом! Реактивные БпЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря…» — говорится в сообщении ПС.
И снова в столице раздаются взрывы, мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о «прилете» в Соломенском районе.
«В Соломенском районе, предварительно, попадание БпЛА на территории нежилой застройки.
Экстренные службы направляются на место», — написал он.
Атака на Киев продолжается с утра: какие последствия
Напомним, российские оккупанты утром 15 сентября атаковали Киев реактивными беспилотниками. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, в Оболонском районе столицы предварительно зафиксировано попадание в складские помещения.
В Дарницком районе попадание БпЛА в АЗС. Экстренные службы направляются на место.
«В Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего. Муж находится в тяжелом состоянии», — отметил мэр.