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- Київ
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У Києві гримлять нові вибухи, є "прилетіло" у двох районах: яка зараз загроза (оновлено)
Після оголошення повітряної тривоги столиця здригнулася від потужних вибухів, кількість постраждалих зростає.
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА — жовтий рівень небезпеки. Це вже друга повітряна тривога від ранку 15 вересня.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Після цього у місті пролунав потужний вибух.
Місцева влада закликає мешканців столиці пройти до найближчих укриттів.
Повітряні сили попередили про ворожий реактивний безпілотник над містом.
«Київ. Реактивний БпЛА над містом! Реактивні БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря…» — йдеться у повідомленні ПС.
І знову у столиці лунають вибухи, мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram про «приліт» у Соломʼянському районі.
«У Соломʼянському районі, попередньо, влучання БпЛА на території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце», — написав він.
Оновлено: Пізніше мер повідомив у Telegram про велике задимлення в Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА в одну з АЗС.
Також у Голосіївському районі стало відомо ще про трьох постраждалих. Тож кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки зросла до чотирьох осіб.
«Уже четверо постраждалих у столиці. Всі перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє поранених — у тяжкому стані», — уточнив Кличко.
Атака на Київ триває від ранку: які наслідки
Нагадаємо, російські окупанти вранці 15 вересня атакували Київ реактивними безпілотниками. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, в Оболонському районі столиці попередньо зафіксовано влучання у складські приміщення.
У Дарницькому районі влучання БпЛА в АЗС. Екстрені служби прямують на місце.
«У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває в тяжкому стані», — зазначив мер.