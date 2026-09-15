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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3769
Час на прочитання
2 хв

У Києві гримлять нові вибухи, є "прилетіло" у двох районах: яка зараз загроза (оновлено)

Після оголошення повітряної тривоги столиця здригнулася від потужних вибухів, кількість постраждалих зростає.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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У Києві пролуна потужний вибух

У Києві пролуна потужний вибух / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА — жовтий рівень небезпеки. Це вже друга повітряна тривога від ранку 15 вересня.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Після цього у місті пролунав потужний вибух.

Місцева влада закликає мешканців столиці пройти до найближчих укриттів.

Повітряні сили попередили про ворожий реактивний безпілотник над містом.

«Київ. Реактивний БпЛА над містом! Реактивні БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря…» — йдеться у повідомленні ПС.

І знову у столиці лунають вибухи, мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram про «приліт» у Соломʼянському районі.

«У Соломʼянському районі, попередньо, влучання БпЛА на території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце», — написав він.

Оновлено: Пізніше мер повідомив у Telegram про велике задимлення в Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА в одну з АЗС.

Також у Голосіївському районі стало відомо ще про трьох постраждалих. Тож кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки зросла до чотирьох осіб.

«Уже четверо постраждалих у столиці. Всі перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє поранених — у тяжкому стані», — уточнив Кличко.

Атака на Київ триває від ранку: які наслідки

Нагадаємо, російські окупанти вранці 15 вересня атакували Київ реактивними безпілотниками. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, в Оболонському районі столиці попередньо зафіксовано влучання у складські приміщення.

У Дарницькому районі влучання БпЛА в АЗС. Екстрені служби прямують на місце.

«У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває в тяжкому стані», — зазначив мер.

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