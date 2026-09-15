У застосунку “Київ Цифровий” стався збій: що відомо

Київ Цифровий

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У застосунку «Київ Цифровий» 15 вересня стався збій. Користувачі повідомляють, що не можуть відкрити транспортні карти з невикористаними поїздками.

Про проблеми із роботою сервісу люди пишуть у Мережі.

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Що відомо про ситуацію

За їхніми словами, транспортна карта наразі не відкривається, а придбані раніше поїздки за старою ціною не відображаються.

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Проблема виникла на тлі зміни вартості проїзду. Раніше повідомлялося, що невикористані поїздки, придбані за старою ціною — 6,50 грн, мали перерахувати у грошовий еквівалент.

Користувачі очікували, що саме 15 вересня відбудеться такий перерахунок. Однак через збій у застосунку вони наразі не можуть перевірити свої поїздки та побачити, чи були зараховані відповідні кошти.

На момент публікації матеріалу офіційної інформації про причини збою та терміни відновлення роботи транспортних карт немає.

Раніше ми писали про те, що після підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн експерти попереджали про ризик масових звільнень. Зокрема, працівникам із невисокими доходами, які добираються на роботу з пересадками, щоденні витрати на транспорт можуть стати непосильними

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