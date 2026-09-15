В Киеве 15 сентября есть погибший от атаки РФ / © Associated Press

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В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время утренней вражеской атаки на Киев 15 сентября.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

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В Киеве в результате атаки 15 сентября есть погибший

После обстрела потерпевшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь медикам не удалось.

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«В больнице скончался один из пострадавших в результате утренней атаки врага на столицу. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщил мэр Виталий Кличко.

Последствия атаки на столицу 15 сентября

Напомним, утром 15 сентября российские оккупанты атаковали Киев реактивными беспилотниками, двигавшимися в направлении центра города с юга. Во время воздушной тревоги в столице раздавались взрывы и активно работали силы ПВО, а городские власти и Воздушные силы призвали жителей оставаться в укрытиях.

В результате вражеской атаки в Оболонском районе зафиксировано попадание в складские помещения, а в Днепровском районе БпЛА упал на открытой территории в зеленой зоне. Кроме того, в Дарницком районе дрон попал в АЗС, из-за чего был тяжело ранен и госпитализирован мужчина, который, к сожалению, умер в больнице.

Также известно о попадании в Соломенском районе в нежилое здание. По состоянию на утро в больницах находились семь пострадавших киевлян.

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