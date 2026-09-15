ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
463
Время на прочтение
1 мин

В Киеве после атаки умер один человек — первые подробности

Утренняя атака на Киев унесла жизнь одного из пострадавших. Мужчину, который получил ранения, медики доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Киеве 15 сентября есть погибший от атаки РФ

В Киеве 15 сентября есть погибший от атаки РФ / © Associated Press

В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время утренней вражеской атаки на Киев 15 сентября.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

В Киеве в результате атаки 15 сентября есть погибший

После обстрела потерпевшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь медикам не удалось.

«В больнице скончался один из пострадавших в результате утренней атаки врага на столицу. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщил мэр Виталий Кличко.

Последствия атаки на столицу 15 сентября

Напомним, утром 15 сентября российские оккупанты атаковали Киев реактивными беспилотниками, двигавшимися в направлении центра города с юга. Во время воздушной тревоги в столице раздавались взрывы и активно работали силы ПВО, а городские власти и Воздушные силы призвали жителей оставаться в укрытиях.

В результате вражеской атаки в Оболонском районе зафиксировано попадание в складские помещения, а в Днепровском районе БпЛА упал на открытой территории в зеленой зоне. Кроме того, в Дарницком районе дрон попал в АЗС, из-за чего был тяжело ранен и госпитализирован мужчина, который, к сожалению, умер в больнице.

Также известно о попадании в Соломенском районе в нежилое здание. По состоянию на утро в больницах находились семь пострадавших киевлян.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie