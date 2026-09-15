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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві після атаки померла одна людина — перші подробиці

Ранкова атака на Київ забрала життя одного з постраждалих. Чоловіка, який зазнав поранень, медики доправили до лікарні у тяжкому стані.

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Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Києві 15 вересня є загиблий від атаки РФ

У Києві 15 вересня є загиблий від атаки РФ / © Associated Press

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час ранкової ворожої атаки на Київ 15 вересня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Києві внаслідок атаки 15 вересня є загиблий

Після обстрілу потерпілого доправили до медустанови у тяжкому стані, однак урятувати його життя медикам не вдалося.

«У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки ворога на столицю. Чоловік був госпіталізований у тяжкому стані», — повідомив міський голова Віталій Кличко.

Наслідки атаки на столицю 15 вересня

Нагадаємо, вранці 15 вересня російські окупанти атакували Київ реактивними безпілотниками, які рухалися в напрямку центру міста з півдня. Під час повітряної тривоги в столиці лунали вибухи та активно працювали сили ППО, а міська влада та Повітряні сили закликали мешканців залишатися в укриттях.

Унаслідок ворожої атаки в Оболонському районі зафіксовано влучання у складські приміщення, а в Дніпровському районі БпЛА впав на відкритій території в зеленій зоні. Крім того, у Дарницькому районі дрон улучив в АЗС, через що був тяжко поранений та госпіталізований чоловік, який на жаль помер у лікарні.

Також відомо про влучання у Соломʼянському районі в нежитлову будівлю. Станом на ранок у лікарнях перебували семеро постраждалих киян.

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