Суд / © pixabay.com

Реклама

В Киеве обвиняемый в изнасиловании психически больной падчерицы, которая от него забеременела и родила, приговорен к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Реклама

В ведомстве отметили, что от ребенка, рожденного от отчима, семья отказалась. Ее отдали на усыновление.

Реклама

«За поддержание публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева 50-летний мужчина признан виновным в изнасиловании падчерицы, которая имеет психические расстройства», — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что задержали мужчину в августе 2024 года. Тогда его 22-летняя падчерица забеременела. Об этом мать женщины, которая является ее попечительницей, узнала от гинеколога, когда увидела, что у дочери начал расти живот.

Через несколько месяцев девушка родила дочь. После рождения ребенка и проведения экспертизы установлено, что отцом новорожденной девочки является отчим женщины, который живет с этой семьей с 2019 года. Мать девушки оставляла дочь на него, считая, что мужчина будет присматривать за ней.

Девушка с рождения имеет психическую болезнь, по которой воспринимает реальность как ребенок 5-10 лет. Пользуясь беспомощным состоянием падчерицы, отчим вступал с ней в половые отношения.

Реклама

Отчим, который насиловал падчерицу с психическими расстройствами / © Киевская городская прокуратура

«Во время судебного разбирательства мужчина своей вины не признавал и утверждал, что имел интимные отношения с падчерицей по ее согласию, объясняя это тем, что у них „любовь“, а мать девушки просто ревнует. В то же время в суде допросили свидетелей, которые подтвердили, что у девушки уровень развития ребенка», — отметили в прокуратуре.

Учитывая дерзость совершенного преступления, прокурор просила назначить мужчине максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и приговорил к восьми годам лишения свободы.

«Услышав приговор, мужчина пытался нанести ранение в живот, предметом, похожим на нож, который принес в суд с собой. Впрочем, травма не опасна для жизни, поэтому в госпитализации обвиняемый не нуждается», — сообщили в прокуратуре.

Реклама

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда, сменив ему меру пресечения.

Напомним, в 2024 году в Киеве 48-летний мужчина изнасиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка. Мужчине тогда сообщили о подозрении.

Новости партнеров

Новости партнеров