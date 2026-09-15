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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві чоловік зґвалтував падчерку з психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину: як його покарали

Від дитини, народженої від вітчима, родина відмовилась, її віддали на усиновлення.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Суд

Суд / © pixabay.com

У Києві обвинуваченого у зґвалтуванні психічно хворої падчерки, яка від нього завагітніла і народила, засуджено до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

У відомстві зазначили, що від дитини, народженої від вітчима, родина відмовилась. Її віддали на усиновлення.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва 50-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні падчерки, яка має психічні розлади», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що затримали чоловіка у серпні 2024 року. Тоді його 22-річна падчерка завагітніла. Про це матір жінки, яка є її опікункою, дізналась від гінеколога, коли побачила, що у доньки почав рости живіт.

За декілька місяців дівчина народила доньку. Після народження дитини та проведення експертизи, встановлено, що батьком новонародженої дівчинки є вітчим жінки, який живе з цією родиною від 2019 року. Матір дівчини залишала доньку на нього, вважаючи що чоловік наглядатиме за нею.

Дівчина від народження має психічну хворобу, через яку сприймає реальність як дитина 5-10 років. Користуючись безпорадним станом падчерки, вітчим вступав з нею у статеві стосунки.

Вітчим, який ґвалтував падчерку з психічними розладами / © Київська міська прокуратура

Вітчим, який ґвалтував падчерку з психічними розладами / © Київська міська прокуратура

«Під час судового розгляду чоловік своєї вини не визнавав та стверджував, що мав інтимні стосунки з падчеркою за її згодою, пояснюючи це тим, що у них „любов“, а матір дівчини просто ревнує. Водночас у суді допитали свідків, які підтвердили, що дівчина має рівень розвитку дитини», — зазначили у прокуратурі.

Враховуючи зухвалість вчиненого злочину, прокурор просила призначити чоловіку максимальне покарання — 10 років позбавлення волі.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та засудив до восьми років позбавлення волі.

«Почувши вирок, чоловік намагався завдати собі поранення у живіт, предметом, схожим на ніж, який приніс до суду з собою. Втім травма не є небезпечною для життя, тож госпіталізації обвинувачений не потребує», — повідомили у прокуратурі.

Після оголошення вироку чоловіка взяли під варту у залі суду, змінивши йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у 2024 році у Києві 48-річний чоловік зґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину. Чоловіку тоді повідомили про підозру.

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