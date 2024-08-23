У Києві чоловік зґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину

Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки.
У Києві 48-річний чоловік зґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину. Чоловіку повідомлено про підозру.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
"22-річна дівчина, яка з дитинства має психічні розлади, влітку народила дитину. Її матір дізналась про вагітність доньки лише після прийому у лікаря-гінеколога, коли дівчина перебувала вже на шостому місяці вагітності. У дівчини є проблеми з мовленням, вона не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити, що з нею трапилось і хто батько дитини", – йдеться у повідомленні.
Після народження дитини та проведення експертизи, встановлено, що батьком немовля є 48-річний співмешканець матері дівчини, який живе з родиною від 2019 року.
З’ясувалось, що користуючись станом дівчини, співмешканець матері вступав із падчеркою у статеві відносини.
Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки.
Оболонською окружною прокуратурою Києва 48-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні зґвалтування падчерки (ч. 2 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити 17-річну дівчину.
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