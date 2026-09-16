В Киев придет "бабье лето", но уже вскоре — резкое похолодание: синоптики назвали точные даты

Киев / иллюстративное фото / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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В эту среду синоптики прогнозируют в Киеве и области сухую и тёплую погоду.

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует до +23 градусов тепла в течение дня.

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«Практически всю эту неделю будем наслаждаться классической бабьей осенью, а с понедельника, еще раз напоминаю, с 21 сентября, в Украине — резкая смена погоды, начнутся дожди и похолодание», — предупреждает Диденко.

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В Украинском гидрометцентре сообщают о облачной погоде без осадков 16 сентября. По данным метеорологов, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +20 до +25 градусов выше нуля, в Киеве ожидается около +21…+23 градусов выше нуля.

На метеопортале Sinoptik прогнозируют ясную погоду без осадков. В течение дня столбики термометров будут показывать от +15 до +22 градусов тепла.

Погода в Киеве 16 сентября

Ранее синоптики сообщили, что в столице в этом году первый снег может выпасть позже, чем обычно.

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