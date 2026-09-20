Київ затягує димом: мешканців попередили про погіршення стану повітря

Дим у Києві / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Через пожежі, які виникли на Київщині, у правобережній частині Києва може відчуватися запах гарі та з’являтися задимлення. Мешканців столиці закликали дотримуватися рекомендацій, якщо вони відчують запах диму.

Про це повідомляє КМДА.

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Зокрема, киянам радять зачинити вікна та за можливості скоротити час перебування на вулиці. Також рекомендується уникати інтенсивних фізичних навантажень просто неба.

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Водночас, за даними датчиків моніторингу, стан повітря на південно-західних околицях Києва наразі оцінюється як задовільний. Показники якості повітря перебувають у межах норми, тому загрози для здоров’я більшості людей немає.

Водночас люди, які чутливі до забруднення повітря або мають захворювання дихальної системи, можуть відчувати певний дискомфорт.

Стежити за актуальними показниками якості повітря у столиці можна в режимі реального часу через відповідні сервіси та застосунок «Київ Цифровий».

Нагадаємо, після російської атаки на Київщину кількість загиблих зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень під час удару у Вишгородському районі. Серед загиблих — троє дітей та жінка. Загалом пошкоджено 31 об’єкт у п’яти районах області.

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