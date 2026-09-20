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- Київ
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РФ атакувала Київщину дроном: у Фастівському районі загорілася п’ятиповерхівка
У Фастівському районі Київської області після влучання російського БпЛА спалахнула покрівля п’ятиповерхового житлового будинку, попередньо без загиблих і постраждалих.
У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки безпілотником виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, ворожий БпЛА влучив у будинок, після чого загорілася покрівля.
На місці працюють рятувальники ДСНС. Вони ліквідовують пожежу та наслідки атаки.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, що раніше йшлося про страшну трагедія на Фастівщині: внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей