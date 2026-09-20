РФ атакувала Київщину дроном: у Фастівському районі загорілася п’ятиповерхівка

Дрон / © ТСН.ua

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У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки безпілотником виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, ворожий БпЛА влучив у будинок, після чого загорілася покрівля.

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На місці працюють рятувальники ДСНС. Вони ліквідовують пожежу та наслідки атаки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше йшлося про страшну трагедія на Фастівщині: внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей

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