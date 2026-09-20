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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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19
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РФ атакувала Київщину дроном: у Фастівському районі загорілася п’ятиповерхівка

У Фастівському районі Київської області після влучання російського БпЛА спалахнула покрівля п’ятиповерхового житлового будинку, попередньо без загиблих і постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки безпілотником виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, ворожий БпЛА влучив у будинок, після чого загорілася покрівля.

На місці працюють рятувальники ДСНС. Вони ліквідовують пожежу та наслідки атаки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше йшлося про страшну трагедія на Фастівщині: внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей

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