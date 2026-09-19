Страшна трагедія на Фастівщині: внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей

Удар по Київщині 19 вересня / © ДСНС

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Сьогодні, 19 вересня, внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі на Київщині загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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«Страшна трагедія у Фастівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик. Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія», — сказав Ткаченко.

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Також він додав, що у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

Нагадаємо, сьогодні РФ посеред дня масовано вдарила під Києвом. Внаслідок атаки є «прильоти» та поранені люди.

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