ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Страшна трагедія на Фастівщині: внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей

Унаслідок російської атаки у Фастівському районі Київської області загинули мати та двоє її маленьких дітей — хлопчик і дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Удар по Київщині 19 вересня

Удар по Київщині 19 вересня / © ДСНС

Сьогодні, 19 вересня, внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі на Київщині загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«Страшна трагедія у Фастівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик. Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія», — сказав Ткаченко.

Також він додав, що у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

Нагадаємо, сьогодні РФ посеред дня масовано вдарила під Києвом. Внаслідок атаки є «прильоти» та поранені люди.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie