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Страшна трагедія на Фастівщині: внаслідок атаки РФ загинули мама та двоє маленьких дітей
Унаслідок російської атаки у Фастівському районі Київської області загинули мати та двоє її маленьких дітей — хлопчик і дівчинка.
Сьогодні, 19 вересня, внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі на Київщині загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
«Страшна трагедія у Фастівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик. Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія», — сказав Ткаченко.
Також він додав, що у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.
Нагадаємо, сьогодні РФ посеред дня масовано вдарила під Києвом. Внаслідок атаки є «прильоти» та поранені люди.