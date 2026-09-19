У Києві знову оголосили повітряну тривогу: що трапилося

Сирена / © Pexels

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У Києві вранці п’ятниці, 19 вересня, пролунала повітряна тривога через загрозу атаки російського БпЛА.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ударний безпілотник рухається в напрямку Києва зі сходу.

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У столиці закликали мешканців негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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Станом на 04:43 повітряна тривога також була оголошена у низці областей України.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги необхідно дотримуватися правил безпеки та не залишати укриття до сигналу про відбій.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами. Ворог вчергове завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці. За даними КМВА, наслідки ворожої атаки зафіксовані на понад 10 локаціях.

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