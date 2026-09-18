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- Київ
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У Києві лунають потужні вибухи: столицю атакує балістика — перші деталі
Ввечері п’ятниці, 18 вересня, у Києві лунають потужні вибухи. Росія атакує столицю балістичними ракетами.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За словами мера, сили ППО працюють по повітряних цілях.
«У столиці працюють сили ППО. Київ під обстрілом балістикою. Перебувайте в укриттях!», — попередив посадовець.
Перші вибухи у Києві пролунали о 19:29. Повітряна тривога була оголошена о 19:25. Рівень небезпеки — червоний. Місцева влада повідомила киян про ракетну загрозу. Через 4 хв у столиці пролунали звуки вибухів.
Перед тим Повітряні сили попереджали про балістичні ракети, які летіли на Київ.
Балістика через Бровари у центр Києва,
Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину.
За інформацією моніторингових каналів, цілі, які летіли на Київську область, локаційно втрачено.