Вистрілив у чоловіка й жінку та втік: що відомо про стрілянину на Київщині

Стрілянина на Київщині / © Національна поліція України

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Біля села Ровжі на Київщині невідомий з машини вистрілив у чоловіка й жінку, після чого втік. Поліція вже розшукала нападника та вилучила у нього зброю з глушником.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

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Правоохоронці повідомили, що все сталося 27 липня. Поліцію викликали лікарі, які повідомили про двох поранених. З’ясувалося, що пара була біля мисливського господарства. До них під’їхало авто, звідти раптово вистрілили по людях, після чого машина одразу зникла.

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«Внаслідок події чоловік дістав кульове поранення черевної порожнини, а жінка — вогнепальне поранення ноги», — повідомили в поліцї.

Також там додали, що під час розшукових заходів правоохоронці встановили особу нападника — ним виявився 51-річний житель Києва. Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Під час обшуків за його місцем проживання, в автомобілі та інших приміщеннях поліцейські знайшли та вилучили зброю, боєприпаси і пристрій для безшумної стрільби.

Стрілянина на Київщині / © Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Стрілянина на Київщині / © Національна поліція України

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Стрілянина на Київщині / © Національна поліція України

Нагадаємо, СБУ завадила вбивству відомого громадського діяча на Київщині, яке замовила російська ФСБ. Для цього росіяни найняли 19-річного хлопця з Миколаєва, який мав застрелити чоловіка під час ранкової прогулянки з собакою.

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