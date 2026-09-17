Росія атакувала Київщину дронами: постраждала 7-річна дівчинка

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Під час вечірньої атаки російських безпілотників на Київщину 17 вересня у Бучанському районі постраждала 7-річна дівчинка.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, дитина 2019 року народження отримала акубаротравму. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

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«На жаль, під час вечірньої атаки ворожих дронів у Бучанському районі постраждала дитина», — повідомив Ткаченко.

Унаслідок атаки в районі також зафіксували пошкодження чотирьох об’єктів. Йдеться про три приватні домоволодіння та один транспортний засіб.

На місці продовжують працювати відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Ткаченко закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. За його словами, на момент повідомлення повітряна тривога ще тривала.

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Нагадаємо, в Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами. Ворог вчергове завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці. За даними КМВА, наслідки ворожої атаки зафіксовані на понад 10 локаціях.

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